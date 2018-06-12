ЧП с катамараном и баржей: количество погибших увеличилось до десяти

Водолазы обнаружили тела девяти человек, погибших в понедельник при столкновении катамарана и баржи в Волгограде . До этого было найдено тело еще одной погибшей женщины. Пять человек спасены, судьба одного неизвестна.

По предварительным данным, накануне вечером на реке Волге рядом с Волгоградом идущая по фарватеру баржа столкнулась с катамараном «Елань»​​​, на борту которого находились не менее 16 человек (точные данные уточняются), хотя сам катамаран 12-местный и шел он без документов и без опознавательных огней.

По предварительной информации, на катамаране был организован частный праздник. Как минимум часть людей находились в состоянии алкогольного опьянения.

По одной из версий, капитан катамарана мог нарушить правила вождения, не заметил баржу и не предпринял попытки избежать столкновения.