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ЧП с катамараном и баржей: количество погибших увеличилось до десяти
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ЧП с катамараном и баржей: количество погибших увеличилось до десяти 

Вести.Ru 44 минуты назад
Водолазы обнаружили тела девяти человек, погибших в понедельник при столкновении катамарана и баржи в Волгограде. До этого было найдено тело еще одной погибшей женщины. Пять человек спасены, судьба одного неизвестна.
По предварительным данным, накануне вечером на реке Волге рядом с Волгоградом идущая по фарватеру баржа столкнулась с катамараном «Елань»​​​, на борту которого находились не менее 16 человек (точные данные уточняются), хотя сам катамаран 12-местный и шел он без документов и без опознавательных огней.
По предварительной информации, на катамаране был организован частный праздник. Как минимум часть людей находились в состоянии алкогольного опьянения.
По одной из версий, капитан катамарана мог нарушить правила вождения, не заметил баржу и не предпринял попытки избежать столкновения.
На берегу развернут оперативный штаб, который возглавил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, в нем участвуют руководители всех силовых ведомств региона. Возбуждено уголовное дело. Устанавливается собственник судна и организатор поездки.
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