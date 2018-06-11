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На юге Кыргызстана из-за селевых потоков введен режим ЧС
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На юге Кыргызстана из-за селевых потоков введен режим ЧС 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Бишкек, 11 июня /Синьхуа/ — На юге Кыргызстана из-за проливных дождей, приведших к селевым потокам, введен режим чрезвычайной ситуации.
По данным пресс-службы МЧС, режим чрезвычайной ситуации введен в Лейлекском районе Баткенской области. Там в результате сильного ливня в 5 сельских округах сошли селевые потоки. Пострадали 16 домов, детский сад, около 30 км автодорог, шесть мостов, а также ирригационные каналы.
На данный момент на месте работают около 100 спасателей. Прорабатывается вопрос об эвакуации населения во временные палатки, выделенные МЧС. —0—
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