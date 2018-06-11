На юге Кыргызстана из-за селевых потоков введен режим ЧС

Бишкек , 11 июня / Синьхуа / — На юге Кыргызстана из-за проливных дождей, приведших к селевым потокам, введен режим чрезвычайной ситуации.

По данным пресс-службы МЧС, режим чрезвычайной ситуации введен в Лейлекском районе Баткенской области. Там в результате сильного ливня в 5 сельских округах сошли селевые потоки. Пострадали 16 домов, детский сад, около 30 км автодорог, шесть мостов, а также ирригационные каналы.