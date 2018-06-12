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Вулкан Фуэго опять извергается
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Вулкан Фуэго опять извергается 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: News.ru
Вулкан Фуэго в Гватемале, извержение которого уже унесло жизни более сотни человек, во вторник, 12 июня, вновь активизировался. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гватемальский национальный институт сейсмологии, с раннего утра в кратере вулкана происходят взрывы, а газы и пепел выбрасываются на высоту до 5 километров. Взрывы в кратере слышны на расстоянии до 10 километров.
Специалисты не исключают, что вулканический пепел выпадет на расстоянии 15-25 километров жерла и засыплет находящиеся поблизости населенные пункты, в том числе бывшую столицу — город Антигуа.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на гватемальскую прессу, при извержении 3 июня погибли не менее 27 детей, еще несколько десятков пропали без вести. По словам министра образования Гватемалы Оскара Уго Лопеса Риваса, в школе деревни Сан-Мигель-Лос-Лотес в департаменте Эскуинтла, которая была уничтожена при извержении, обучались 173 ребенка. Из них 27 погибли и уже опознаны, еще 35 человек считаются пропавшими без вести.
Согласно официальным данным, после извержения вулкана Фуэго 3 июня погибли как минимум 117 человек, 197 считаются пропавшими без вести. В результате удара стихии 57 человек получили ранения, 12 тысяч 400 пришлось эвакуировать, 4 тысячи 200 находятся во временных убежищах. В общей сложности стихия затронула 1,7 миллиона человек.
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