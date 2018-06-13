В Гватемале активизировался смертоносный вулкан

Уничтоживший более сотни человек вулкан в Гватемале снова проснулся

Уже сутки из кратера вулкана звучат взрывы, а выбросы газа и пепла достигают в высоту до пяти километров.

Мощный вулкан Фуэго в Гватемале , жертвами которого стали 117 человек, снова проснулся.

По данным местных СМИ, он выбрасывает пепел на высоту порядка пяти километров, в окрестностях слышно взрывы. Сейсмологи не исключают новых разрушений, пепельная масса может выпасть на расстояние до 25 километров от жерла.

Десять дней назад под слоем лавы, грязи и камней оказались целые поселки. В одном из них была уничтожена школа, в которой в тот момент находились дети.

Без вести пропавшими после извержения остаются две сотни гватемальцев. Всего же стихия коснулась жизни почти двух миллионов человек.

Гватемала признала, что не справляется с ситуацией и обратилась за международной помощью.