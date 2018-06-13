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СМИ: жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей
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СМИ: жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей 

ТАСС 1 час назад
Фото: 360tv.ru
ТАСС, 13 июня. Не менее 27 детей погибли при извержении вулкана Фуэго в Гватемале 3 июня, еще несколько десятков пропали без вести. Об этом сообщила во вторник электронная версия гватемальской газеты Prensa Libre со ссылкой на министра образования республики Оскара Уго Лопеса Риваса.
По его словам, в школе деревни Сан-Мигель-Лос-Лотес в департаменте Эскуинтла, которая была уничтожена при извержении, обучались 173 ребенка. Из них 27 погибли и уже были опознаны, при этом еще 35 человек считаются пропавшими без вести.
Число жертв извержения Фуэго приблизилось к 120, порядка 200 человек считаются пропавшими без вести. В то же время те, кто ищут своих близких после трагедии, считают, что пропали сотни людей. Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек.
ТАСС: последние новости
Al Jazeera: семь человек погибли при взрыве у мечети в иракском Киркуке CNN: на одном из Парасельских остров появились китайские комплексы ПВО Три человека пропали во время сплава по горной реке в Иркутской области
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