СМИ: жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 27 детей

ТАСС , 13 июня. Не менее 27 детей погибли при извержении вулкана Фуэго в Гватемале 3 июня, еще несколько десятков пропали без вести. Об этом сообщила во вторник электронная версия гватемальской газеты Prensa Libre со ссылкой на министра образования республики Оскара Уго Лопеса Риваса.

По его словам, в школе деревни Сан-Мигель-Лос-Лотес в департаменте Эскуинтла, которая была уничтожена при извержении, обучались 173 ребенка. Из них 27 погибли и уже были опознаны, при этом еще 35 человек считаются пропавшими без вести.

Число жертв извержения Фуэго приблизилось к 120, порядка 200 человек считаются пропавшими без вести. В то же время те, кто ищут своих близких после трагедии, считают, что пропали сотни людей. Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 млн человек.