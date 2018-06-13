При извержении вулкана Фуэго погибли 27 детей

Жертвами вулкана Фуэго в Гватемале стали несовершеннолетние. По данным министерства образования страны, потоками лавы была уничтожена школа в деревне Сан-Мигель-Лос-Лотес. Населенный пункт оказался под слоем пепла, грязи и камней. Уже опознаны тела 27 учащихся, еще 35 человек считаются пропавшими без вести.

Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 миллиона человек, напоминает ТАСС . По последним данным, погибли 120 местных жителей. А те, кто ищут своих близких после трагедии, заявляют, что пропали сотни людей.

Фуэго находится в 40 километрах к юго-западу от столицы страны. Его высота — 3,7 километра. Вулкан входит в число самых активных на территории Гватемалы.