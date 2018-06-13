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При извержении вулкана Фуэго погибли 27 детей
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При извержении вулкана Фуэго погибли 27 детей 

Российская Газета 29 минут назад
Фото: 360tv.ru
Жертвами вулкана Фуэго в Гватемале стали несовершеннолетние. По данным министерства образования страны, потоками лавы была уничтожена школа в деревне Сан-Мигель-Лос-Лотес. Населенный пункт оказался под слоем пепла, грязи и камней. Уже опознаны тела 27 учащихся, еще 35 человек считаются пропавшими без вести.
Последствия самого мощного за последние годы извержения Фуэго затронули более 1,7 миллиона человек, напоминает ТАСС. По последним данным, погибли 120 местных жителей. А те, кто ищут своих близких после трагедии, заявляют, что пропали сотни людей.
Фуэго находится в 40 километрах к юго-западу от столицы страны. Его высота — 3,7 километра. Вулкан входит в число самых активных на территории Гватемалы.
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