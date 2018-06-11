Ещё
МЧС: в Костромской области 12 июня ожидаются грозы и сильный ветер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС: в Костромской области 12 июня ожидаются грозы и сильный ветер 

АиФ Владимир 2 часа назад
Фото: АиФ Владимир
Грозы, дождь и сильный ветер ожидаются в Костромской области 12 июня, сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По прогнозам синоптиков, порывы ветра при грозе могут достигать 15—20 м/с. Сотрудники МЧС просят жителей региона при усилении ветра воздержаться от выхода на улицу.
Во время грозы рекомендуется закрыть окна и двери, отключить бытовые приборы и телефон. Укрываться под высокими деревьями нельзя, лучше войти в дом или в магазин. Также рекомендуется держаться подальше от электропроводки, антенн, окон и дверей.
АиФ Владимир: последние новости
В г. Петушки при пожаре в хозпостройке пострадал человек В Шарье во время пожара эвакуировали жильцов пятиэтажного дома Упрдор приостановил работы на трассе М-7 из-за Чемпионата мира по футболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неприятные сюрпризы от союзников России695
У Анны Семенович нашли опухоль96
Россия готовит ответ США из-за санкций99
Новое оружие против России: что затеял Пентагон247
Мэй назвала условие для возвращения России в G8385
Видео
00:15
У ресторана Бузовой произошло ЧП
Шоу-бизнес
00:57
США ввели новые санкции против России
США В мире
01:10
Неприятные сюрпризы от союзников России
Политика Статьи
02:59
Эстония арестовала «Петербург»
В мире
03:42
Новое оружие против России: что затеял Пентагон
Оружие Армия
02:47
В США рассказали об уникальности С-500
Армия
04:02
Минобороны анонсировало новый удар США по Сирии
В мире
03:33
Россиян предупредили о резком росте цен на молоко
Экономика Личный счет
02:24
Трамп открыл России окно в Европу
США В мире
00:33
Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение