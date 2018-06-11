МЧС: в Костромской области 12 июня ожидаются грозы и сильный ветер

Грозы, дождь и сильный ветер ожидаются в Костромской области 12 июня, сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, порывы ветра при грозе могут достигать 15—20 м/с. Сотрудники МЧС просят жителей региона при усилении ветра воздержаться от выхода на улицу.

Во время грозы рекомендуется закрыть окна и двери, отключить бытовые приборы и телефон. Укрываться под высокими деревьями нельзя, лучше войти в дом или в магазин. Также рекомендуется держаться подальше от электропроводки, антенн, окон и дверей.