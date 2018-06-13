На Алтае в ближайшие дни ожидают подтоплений из-за второй волны паводка

"В Затоне возможны подтопления, сейчас вода зашла на 19 огородов, но подтопленного жилья нет. За ночь вода поднялась на 7 см. В ближайшие дни ожидаются дожди, которые усугубят ситуацию, сейчас вода идет с гор Горного Алтая из-за потепления", — сообщили в ведомстве.

Спасатели постоянно отслеживают ситуацию на реках. Сегодня, по данным пресс-службы, группа выдвинется для мониторинга ситуации в село Сростки Бийского района — там до критических 530 см остается 15 см на реке Катунь. Специалисты опасаются новых подтоплений — вода по рекам скатывается вниз с гор из Республики Алтай. Как сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС, уровни на реках растут, в частности, на одной из главных рек Алтая — Катуни.

"Мы мониторим ситуацию на Острове Южном — это микрорайон в поселке Майма, место живописное, на берегу, но как только начинается подъем воды в реках, оно одним из первых попадает в зону подтопления. Там до критического уровня 30 см, пока ситуация в регионе штатная, есть только один перелив через дорогу регионального значения в Усть— Коксинском районе между поселками Октябрьский и Мульта, всего несколько сантиметров воды на дороге, но, чтобы избежать проблем, решили ее перекрыть", — пояснили в ведомстве.

Как отмечают в ГУ МЧС по Республике Алтай, ситуация на реках в горном регионе складывается по-разному. В ведомстве пояснили, что в этом году вторая волна паводка задержалась практически на две недели по сравнению со среднемноголетними сроками — обычно ее пик приходился на 1 июня.

Ранее сообщалось, что в 2014 году два региона Алтая пережили сильнейшее за последние 50 лет наводнение, ущерб в двух территориях тога составил более 10 млрд рублей. С того времени Алтайский край и Республика Алтай активно готовятся к приходу «большой воды». В 2018 году первая волна паводка в Республике Алтай прошла спокойно, в Алтайском крае паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС.