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Летевший из Рима в Чикаго лайнер экстренно сел в Ирландии
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Летевший из Рима в Чикаго лайнер экстренно сел в Ирландии 

Говорит Москва 1 час назад
На борту Boeing 767 находились 214 человек. Экипаж принял решение сесть в Ирландии. Пассажиров разместили в местных отелях. Самолёт обыскали кинологи, подозрительных предметов там не нашли, сообщает РИА Новости.
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