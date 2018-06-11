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Летевший из Рима в Чикаго лайнер экстренно сел в Ирландии
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Летевший из Рима в Чикаго лайнер экстренно сел в Ирландии
Говорит Москва
1 час назад
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На борту
Boeing
767 находились 214 человек. Экипаж принял решение сесть в
Ирландии
. Пассажиров разместили в местных отелях. Самолёт обыскали кинологи, подозрительных предметов там не нашли, сообщает
РИА Новости
.
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