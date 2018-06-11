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Грозы и сильнейший ветер: в Москве объявлено штормовое предупреждение
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Грозы и сильнейший ветер: в Москве объявлено штормовое предупреждение 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Экстренное предупреждение об ухудшении погоды опубликовано на сайте МЧС.
Вечером 11-го июня и в течение всего дня 12-го июня в Москве объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте МЧС.
В эти дни в столице ожидается сильный ветер, скорость которого, по прогнозам синоптиков, достигнет до 20 метров в секунду, а также дождь и гроза.
Дневная температура составит 21-23 градусов тепла, ночью она упадет приблизительно на 7-10 градусов.
МЧС советует в эти дни по возможности избегать управления автомобилем, а также обходить слабо закрепленные конструкции. Помимо этого, в ведомстве предупредили об опасности пребывания в такую погоду возле открытых водоемов.
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