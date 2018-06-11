Грозы и сильнейший ветер: в Москве объявлено штормовое предупреждение

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды опубликовано на сайте МЧС.

Вечером 11-го июня и в течение всего дня 12-го июня в Москве объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на сайте МЧС.

В эти дни в столице ожидается сильный ветер, скорость которого, по прогнозам синоптиков, достигнет до 20 метров в секунду, а также дождь и гроза.

Дневная температура составит 21-23 градусов тепла, ночью она упадет приблизительно на 7-10 градусов.

МЧС советует в эти дни по возможности избегать управления автомобилем, а также обходить слабо закрепленные конструкции. Помимо этого, в ведомстве предупредили об опасности пребывания в такую погоду возле открытых водоемов.