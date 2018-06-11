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В Ярославской области горела баня
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В Ярославской области горела баня 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Сегодня в Ярославской области в половине четвёртого дня в садовом товариществе «Восход-1» возле посёлка Константиновский Тутаевского района произошёл пожар. Местные жители вызвали на помощь МЧС.
— Пожар произошёл в частной бане, — рассказали в главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Уже к пяти часам вечера огонь был полностью потушен. В полыхающем строении выгорело 12 м². Из людей никто не пострадал.
Тем временем администрация «Ленты» прокомментировала информацию о пожаре в новом ярославском гипермаркете.
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