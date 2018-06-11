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Почти 60 туристов застряли в горах Карачаево‐Черкесии
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Почти 60 туристов застряли в горах Карачаево‐Черкесии 

360tv.ru 1 час назад
В Карачаево‐Черкесии смыло переправу через реку смыло, в результате 59 туристов на внедорожниках не могут перебраться на другой берег. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Туристы застряли в 10 километрах от населенного пункта Карт Джурт Карачаевского района на предгорном участке автодороги на 11 внедорожных автомобилях проехали бревенчатую переправу через речку Худес. Однако из-за поднятия уровня воды в реке, переправу смыло и водители автомашин решили переночевать в кошаре рядом с переправой, а утром попробовать переехать реку в брод.
Это единственная переправа через реку. На берегу, где застряли туристы, только горная местность, жилища пастухов и места для содержания овец.
При этом 59 туристов отказываются от эвакуации без своих автомобилей. Продуктами питания и питьевой водой они обеспечены.
По информации МЧС, для переправы автомобилей требуется восстановление участка дороги, находящегося по правую сторону от моста, смытого водным потоком реки. При необходимости работники дорожной службы, выполняющие дорожные работы в населенном пункте Карт Джурт, выделят необходимую технику и окажут содействие в восстановлении бревенчатой переправы.
Паводок смыл часть дороги в Ягоднинском округе Магаданской области, из‐за чего несколько поселков отрезало от административного центра.
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