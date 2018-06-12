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Эвакуация застрявших в горах КЧР туристов успешно завершена
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Эвакуация застрявших в горах КЧР туристов успешно завершена 

360tv.ru 1 час назад
Спасательная операция по эвакуации туристов, застрявших в горах Карачаево‐Черкесии из‐за размытой переправы на горной реке, завершена. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МЧС региона.
В горах Карачаево-Черкесии спасатели провели эвакуацию 62 туристов, в том числе шестерых детей, отрезанных от внешнего мира.
«Переправа людей с одного берега реки Худес на другой осуществляется с помощью пожарной автолестницы. К настоящему времени эвакуация всех туристов завершена», — сказал представитель МЧС.
В воскресенье, 10 июня, в горах Карачаево-Черкесии в 10 км от села Карт Джурт Карачаевского района КЧР после сильных дождей смыло переправу на горной реке Худес, отрезав от внешнего мира около 60 туристов на 11 внедорожниках.
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