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Пожар в аэропорту во Франкфурте попал на видео
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Пожар в аэропорту во Франкфурте попал на видео 

Sputnik Южная Осетия 49 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 11 июн — Sputnik. Аэродромный тягач, который должен был подкатить самолет к выходу на посадку, загорелся на территории аэропорта Франкфурта-на-Майне, сообщает РИА Новости. В результате возгорания пострадали шесть человек.
Причины пожара на буксире пока не установлены. В результате возгорания на территории аэропорта возникло сильное задымление, из-за которого шесть человек получили повреждения дыхательных путей.
Отмечается, что на борту самолета, получившего повреждения, не было членов экипажа и пассажиров. Сам инцидент не повлиял на работу аэропорта, так как пожарные службы оперативно потушили огонь.
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