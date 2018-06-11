Пожар в аэропорту во Франкфурте попал на видео

ЦХИНВАЛ, 11 июн — Sputnik . Аэродромный тягач, который должен был подкатить самолет к выходу на посадку, загорелся на территории аэропорта Франкфурта-на-Майне, сообщает РИА Новости . В результате возгорания пострадали шесть человек.

Причины пожара на буксире пока не установлены. В результате возгорания на территории аэропорта возникло сильное задымление, из-за которого шесть человек получили повреждения дыхательных путей.

Отмечается, что на борту самолета, получившего повреждения, не было членов экипажа и пассажиров. Сам инцидент не повлиял на работу аэропорта, так как пожарные службы оперативно потушили огонь.