Ещё
В Ярославле произошел пожар в одной из пятиэтажек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ярославле произошел пожар в одной из пятиэтажек 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Пожар в многоквартирном жилом доме в Ярославле произошел рано утром в понедельник, 11 июня, сообщили в областном ГУ МЧС.
По данным ведомства, возгорание началось около шести часов утра в доме 8 по проезду Ушакова. На место выехал 21 человек на восьми единицах техники. Полностью пожар ликвидировали в 07:24.
Огонь повредил мебель и внутреннюю отделку одной из квартир. В МЧС сообщили, что в результате пожара травмированных нет. При этом местные СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что после инцидента госпитализировали пожилую женщину, живущую в этом доме на пятом этаже. По информации 76.ru, ее отвезли в клиническую больницу №8.
АиФ: последние новости
В Ярославле произошло возгорание в клинической больнице №9 Ночью во Фрунзенском районе сгорел заброшенный дом Сбербанк снижает ставки по ипотеке до 6,7%
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция запустила газопровод в обход России474
Неизвестные захватили заложников в Париже53
Полуголые учительницы встали на защиту коллеги335
«Руки-базуки» нашел свою вторую половинку22
Путин обнадежил россиян802
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Наука
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение