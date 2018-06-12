В Ярославле произошел пожар в одной из пятиэтажек

Пожар в многоквартирном жилом доме в Ярославле произошел рано утром в понедельник, 11 июня, сообщили в областном ГУ МЧС

По данным ведомства, возгорание началось около шести часов утра в доме 8 по проезду Ушакова. На место выехал 21 человек на восьми единицах техники. Полностью пожар ликвидировали в 07:24.

Огонь повредил мебель и внутреннюю отделку одной из квартир. В МЧС сообщили, что в результате пожара травмированных нет. При этом местные СМИ со ссылкой на очевидцев пишут, что после инцидента госпитализировали пожилую женщину, живущую в этом доме на пятом этаже. По информации 76.ru, ее отвезли в клиническую больницу №8.