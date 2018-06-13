Транспорт эвакуированных в КЧР туристов переправили по временному мосту через реку Худес

ЧЕРКЕССК, 13 июня. /ТАСС/. Автомобили эвакуированных в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии туристов перегнали по временному мосту через реку Худес в районе аула Карт-Джурт, установленному взамен старого, частично разрушенного сильным потоком. Об этом в среду сообщили ТАСС в администрации района.

Ранее сообщалось, что 59 туристов оказались отрезанными от мира в горах КЧР из-за того, что река смыла бревенчатую переправу, и туристы отказывались от эвакуации без своего автотранспорта. По уточненным данным ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, 12 июня с помощью пожарной автолестницы были эвакуированы 62 человека, в том числе шесть детей.

"Во вторник спасатели провели эвакуацию туристов, в этот же день они смогли забрать свой автотранспорт. Автомобили переправили по временному мосту, установленному через реку Худес. Им пока будут пользоваться и животноводы Карачаевского района. Необходимо на этом участке построить современный мостовой переход, этот вопрос будет рассматриваться", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мост находится на дороге, ведущей к горному озеру Хурла-Кел, которое находится на высоте более 2 тыс. метров.