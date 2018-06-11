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Более 300 человек эвакуировали из горящего торгового центра в Твери
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Более 300 человек эвакуировали из горящего торгового центра в Твери
Говорит Москва
57 минут назад
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Как передаёт РИА Новости, пожар произошёл на третьем этаже развлекательного комплекса «Тандем» на Октябрьском проспекте. Возгорание уже ликвидировано. Причины ЧП выясняются.
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