Более 300 человек эвакуировали из горящего торгового центра в Твери

Как передаёт РИА Новости, пожар произошёл на третьем этаже развлекательного комплекса «Тандем» на Октябрьском проспекте. Возгорание уже ликвидировано. Причины ЧП выясняются.