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Более 300 человек эвакуировали из горящего торгового центра в Твери
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Более 300 человек эвакуировали из горящего торгового центра в Твери 

Говорит Москва 57 минут назад
Как передаёт РИА Новости, пожар произошёл на третьем этаже развлекательного комплекса «Тандем» на Октябрьском проспекте. Возгорание уже ликвидировано. Причины ЧП выясняются.
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