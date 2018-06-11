Житель Новороссийска погиб во время пожара

В жилом доме загорелись вещи. В результате природной стихии погиб житель Новороссийска . Об этом сообщил News‐R.

Звонок поступил на пульт дежурного 10 июня в 06:11. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия. Через пятнадцать минут они смогли локализовать огонь, в 06:40 они полностью потушили пожар.

Общая площадь — 25 квадратных метров. На место происшествия выехали восемь пожарных и две единицы техники.

Сотрудники МЧС разобрали завалы в доме и обнаружили труп мужчины.

В настоящее время эксперты устанавливают причины возгорания и смерти местного жителя.