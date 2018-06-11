Ещё
Житель Новороссийска погиб во время пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Новороссийска погиб во время пожара 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В жилом доме загорелись вещи. В результате природной стихии погиб житель Новороссийска. Об этом сообщил News‐R.
Звонок поступил на пульт дежурного 10 июня в 06:11. Сотрудники МЧС выехали на место происшествия. Через пятнадцать минут они смогли локализовать огонь, в 06:40 они полностью потушили пожар.
Общая площадь — 25 квадратных метров. На место происшествия выехали восемь пожарных и две единицы техники.
Сотрудники МЧС разобрали завалы в доме и обнаружили труп мужчины.
В настоящее время эксперты устанавливают причины возгорания и смерти местного жителя.
360tv.ru: последние новости
Первый летний дождь затопил Новосибирск Пожар в квартире на юго‐востоке Москвы локализовали Тела двух пропавших во время сплава туристов нашли в Иркутской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией257
Ургант прояснил ситуацию с израильским гражданством109
Избитый россиянин предупредил Грузию о последствиях168
В США рассказали об уникальности С-500114
У ресторана Бузовой произошло ЧП53
Видео
00:15
У ресторана Бузовой произошло ЧП
Шоу-бизнес
02:59
В Эстонии арестовали российское судно
В мире
02:47
В США рассказали об уникальности С-500
Армия
04:02
Минобороны анонсировало новый удар США по Сирии
В мире
03:33
Россиян предупредили о резком росте цен на молоко
Экономика Личный счет
02:24
Трамп открыл России окно в Европу
США В мире
00:33
Иордания объяснила разрыв соглашения с Россией
Экономика Компании
03:30
На Россию обрушился «ледовый апокалипсис»
Общество Погода
00:56
Свиридова оконфузилась на «Кинотавре»
Шоу-бизнес
04:00
«Не может быть такого». Захарова о фото Трампа и Меркель
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение