В Волгоград возвращается 30 — градусная жара

Вместе с летним зноем на город идут мощные порывы ветра.

— До выходных Волгоградскую область ждут дожди и грозы — во время осадков ветер в регионе разгонится до 18 м/с, — рассказали в региональном центре по гидрометеорологии. — А вот до Волгограда дожди не дойдут.

К субботе город прогреется до 30 — 33 градусов. Вместе с жарой до Волгограда долетит сильный ветер со скоростью до 15 м/с.

— В выходные температура пойдет на убыль — после 30 — градусного зноя город отдохнет при комфортных 24 — 26 градусах.

Дожди и грозы волгоградские метеорологи обещали всю прошлую неделю — по их словам, вместе с осадками на Волгоградскую область мог обрушиться сильный ветер, сметающий все на своем пути.