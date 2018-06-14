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В Волгоград возвращается 30 — градусная жара
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В Волгоград возвращается 30 — градусная жара 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Вместе с летним зноем на город идут мощные порывы ветра.
— До выходных Волгоградскую область ждут дожди и грозы — во время осадков ветер в регионе разгонится до 18 м/с, — рассказали в региональном центре по гидрометеорологии. — А вот до Волгограда дожди не дойдут.
К субботе город прогреется до 30 — 33 градусов. Вместе с жарой до Волгограда долетит сильный ветер со скоростью до 15 м/с.
— В выходные температура пойдет на убыль — после 30 — градусного зноя город отдохнет при комфортных 24 — 26 градусах.
Дожди и грозы волгоградские метеорологи обещали всю прошлую неделю — по их словам, вместе с осадками на Волгоградскую область мог обрушиться сильный ветер, сметающий все на своем пути.
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