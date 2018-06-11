Террорист-смертник подорвал себя в Кабуле

Днём 11 июня в районе Даруламан афганской столицы около 13.00 по местному времени (11.30 мск) неизвестный мужчин подорвал себя.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, взрыв прогремел в Кабуле возле входа в министерство городского восстановления и развития страны.

Согласно предварительной информации, в момент взрыва сотрудники министерства покидали здание.

В результате случившегося погибли 5 человек. Ещё более 20 человек получили ранения. Многие из них находятся в тяжёлом состоянии.

Другие подробности пока не сообщаются.