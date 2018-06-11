Теракт в Кабуле: в результате взрыва погибли не менее 13 человек 

По меньшей мере 13 человек погибли, еще более 25 пострадали в результате взрыва, прогремевшего в понедельник, 11 июня, в час пик возле здания министерства развития сельских районов в столице Афганистана Кабуле. Об этом передает агентство Reuters.
Tolo News
сообщает о 26 раненых.
По данным СМИ, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство около 13:00 по местному времени (11:30 по Москве), когда сотрудники министерства покидали здание.
Первоначально сообщалось, что среди жертв взрыва есть женщины и дети. Однако позже в Министерстве здравоохранения страны уточнили, что в числе погибших нет несовершеннолетних. Пока власти не могут сказать, сколько сотрудников министерства погибли.
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за взрыв, который прогремел В Кабуле, сообщает ТАСС.
Напомним, в апреле в Кабуле
прогремела
серия мощных взрывов. Тогда погибли 25 человек, еще 45 получили ранения. Среди жертв были журналисты, которые приехали на место теракта после первого взрыва. Погиб, в том числе, фотограф AFP Ша Мараи.
Первый взрыв в центре Кабула осуществил террорист-смертник на мотоцикле. Второй был направлен против группы журналистов, прибывших на место теракта. Среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва были журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ.
*"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.