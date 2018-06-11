Ещё
СМИ: число жертв взрыва в Кабуле возросло до 17
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: число жертв взрыва в Кабуле возросло до 17 

ТАСС 11 июня 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
По меньшей мере 17 человек погибли, еще 40 пострадали при взрыве в понедельник в столице Афганистана. Об этом сообщил во вторник телеканал TOLONews со ссылкой на чиновников Министерства восстановления и развития сельских районов.
Ранее было известно о 12 погибших и 31 пострадавшем. По данным телеканала, несколько тяжело раненных сотрудников подвергнувшегося атаке министерства скончались в больнице, некоторые из пострадавших продолжают находиться в критическом состоянии.
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство около 13:00 по местному времени (11:30 мск), когда сотрудники министерства покидали здание. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).
ТАСС: последние новости
В Иркутской области нашли тела двоих пропавших при сплаве по горной реке Эвакуация застрявших в горах Карачаево-Черкесии туристов начнется утром во вторник В Чечне произошло землетрясение магнитудой 4,5
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полуголые учительницы встали на защиту коллеги206
Неизвестные захватили заложников в Париже15
Назван виновник трагедии на Волге113
Умер Яков Бранд57
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа110
Видео
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
01:45
Иран предупредил КНДР о непредсказуемости Трампа
В мире
00:34
Умер Яков Бранд
Общество Наука
00:22
Ургант вызвал гнев россиян своим поступком
Шоу-бизнес
03:12
На премьером Канады нависла «угроза»
В мире Рынки
03:54
Украина подала на Россию в суд
В мире Конфликты
01:30
Капитан злополучного катамарана на Волге был пьян
Происшествия
00:27
Россия может «потерять» известного юмориста
Шоу-бизнес
01:30
Кровавая трагедия на Волге унесла 11 жизней
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение