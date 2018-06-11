СМИ: число жертв взрыва в Кабуле возросло до 17

По меньшей мере 17 человек погибли, еще 40 пострадали при взрыве в понедельник в столице Афганистана . Об этом сообщил во вторник телеканал TOLONews со ссылкой на чиновников Министерства восстановления и развития сельских районов.

Ранее было известно о 12 погибших и 31 пострадавшем. По данным телеканала, несколько тяжело раненных сотрудников подвергнувшегося атаке министерства скончались в больнице, некоторые из пострадавших продолжают находиться в критическом состоянии.