В Иркутской области сплав по реке закончился трагедией 

11 июня на реке Китой в Усольском районе Иркутской области при прохождении порогов перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. Одному из них удалось спастись, двое погибли, поиски еще одного продолжаются.
"В ходе поисково-спасательных мероприятий обнаружены тела двух из трех пропавших. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", — цитирует СУ СК РФ региона РИА Новости.
По данному факту начата доследственная проверка.
Ранее «СП» писала, что произошло столкновение частного катамарана с баржей в акватории Волги в Волгограде. В результате столкновения погибли 11 человек.
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