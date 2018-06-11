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В Иркутской области нашли тела двоих пропавших при сплаве по горной реке
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В Иркутской области нашли тела двоих пропавших при сплаве по горной реке 

ТАСС 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
ТАСС, 11 июня. Родственники на вертолете Robinson нашли тела двух из трех туристов, которые пропали во время сплава по горной реке Китой в Усольском районе Иркутской области. Об этом ТАСС сообщил оперативный дежурный в региональном главке МЧС.
"Родственники с вертолета Robinson нашли тела пропавших ранее мужчины и женщины. Поиски третьего пропавшего мужчины продолжаются", — сказал представитель ведомства.
В воскресенье на горной реке Китой перевернулась лодка с тремя мужчинами и женщиной, которые самостоятельно совершали сплав. Один человек смог выплыть на берег, трое пропали.
Спасшийся мужчина вызвал спасателей, после чего на место на двух лодках выехали пять сотрудников областной спасательной службы. К поискам подключился и вертолет Robinson частной компании. В понедельник на поиски людей также вылетел вертолет Ми-8 Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Река Китой — левый приток Ангары, ее длина — 316 км. Сплав по этой реке сложен, некоторые препятствия относятся к высшей категории сложности.
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