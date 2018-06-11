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Три человека пропали во время сплава по горной реке в Иркутской области
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Три человека пропали во время сплава по горной реке в Иркутской области 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В Иркутской области начата операция по поиску туристов, пропавших во время сплава по реке Китой. По сообщению Главного управления МЧС России по Иркутской области, трое человек сплавлялись по левому притоку реки Ангары и пропали после опрокидывания лодки. Группа туристов из четырех человек не была зарегистрирована в спасательных формированиях Иркутской области, отметили в ведомстве.
Инцидент произошел в воскресенье на границе Иркутской области и Республики Бурятия. В лодке находились трое мужчин и одна женщина. Одному туристу удалось выбраться на берег, и он вызвал спасателей.
Для поиска пропавших организован спасательный отряд, поиски ведутся на воде с лодок и с воздуха — к операции привлечен вертолет Ми-8.
Река Китой — популярное место отдыха для любителей экстремального отдыха. Сплавы по реке относятся к пятой категории сложности по шестибалльной шкале. При подъеме воды некоторые пороги Китоя становятся непроходимыми, а сход с маршрута невозможным.
Ранее сообщалось о гибели рыбака на Камчатке. Спасаясь от медведя, мужчина зашел в реку, был подхвачен течением и не смог выбраться на берег.
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