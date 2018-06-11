Во власти непогоды оказались сразу несколько европейских государств 

Сильный шторм пронесся по Румынии — страну накрыли мощные ливни и шквалистый ветер. Затоплены улицы Бухареста, с перебоями работает общественный транспорт, нарушено движение поездов. Сильный град прошел в Словении — разбиты десятки автомобилей, сотни крыш, пострадали сельскохозяйственные угодья. Последствия непогоды ликвидируют и в Германии. Там из-за сильных дождей улицы сразу нескольких городов на западе страны превратились в реки. Кроме того, затоплены подвалы жилых домов, а деревья повалены сильным ветром.