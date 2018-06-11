Сразу несколько европейских стран оказались во власти непогоды 

На западе Германии из-за сильных дождей улицы городов превратились в полноводные реки. Затоплены подвалы жилых домов, повалены сотни деревьев. Из-за плохих метеоусловий пришлось отменить ряд авиарейсов. Мощный шторм пронесся и по Румынии: страну накрыли ливни и шквалистый ветер. Затоплены улицы Бухареста, с перебоями работает общественный транспорт, нарушено движение на железных дорогах. А в Словении ликвидируют последствия сильного града. Там разбиты десятки автомобилей, крыши домов, пострадали сельхозугодья.