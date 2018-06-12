В Иркутске девушка выпала из окна горящей квартиры

Иркутске девушка 1995 года рождения выпала из окна горящей квартиры, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 11 июня, в многоэтажном доме на улице Мамина-Сибиряка. Около двух часов ночи началось возгорание в одной из квартир на седьмом этаже. Жильцы верхних этажей почувствовали запах дыма и, разбудив соседей, самостоятельно покинули здание. Приехавшие на вызов пожарные обнаружили на земле около дома тело погибшей девушки.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства произошедшего выясняются.