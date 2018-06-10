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Оптоволокно на Курилах рассорило Россию и Японию
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Оптоволокно на Курилах рассорило Россию и Японию 

Авторадио 19 часов назад
МИД Японии выразил России протест из-за проведения нашей оптической линии связи на Курилы. Об этом пишет Газета.ру. По данным издания, российские власти поставили японское управление безопасности на море в известность о том, что с 10 июня и до середины октября будет проходить прокладка линии связи, соединяющей Сахалин и Курильские острова. В качестве подрядчика выбрали китайскую компанию. Токио также отнесся к этому настороженно. По мнению японского правительства, деятельность иностранных компаний на территории Курил также «закрепляет российскую юрисдикцию» на островах.
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