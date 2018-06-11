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Япония выразила протест России
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Япония выразила протест России 

Авторадио 1 час назад
Япония выразила протест России в связи с прокладкой оптоволоконного кабеля от Сахалина в сторону «северных территорий». Об заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга. По его словам, «такого рода деятельность, которая опирается на не имеющий законных оснований захват (островов) не совпадает с позицией Токио и вызывает глубокое сожаление», — конец цитаты. Политик также отметил, что японское правительство продолжит вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности Курильских островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Уточняется, что протест был передан в российский МИД 7 июня. Москва и Токио не смогли заключить мирный договор со времен Второй мировой войны из-за спора о принадлежности 4 островов. Япония считает их своими «северными территориями», а Россия настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам войны
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Сильный ливень парализовал движение на улицах Новосибирска Двухэтажный восьмиквартирный дом загорелся в Лесосибирске Красноярского края Оптоволокно на Курилах рассорило Россию и Японию
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