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Люди пострадали при пожаре в Южно‐Сахалинске
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Люди пострадали при пожаре в Южно‐Сахалинске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Три человека пострадали при воспламенении одной из квартир на улице Ленина в Южно‐Сахалинске 11 июня. Об этом сообщил портал «АСТВ.ру» со ссылкой на главное управление МЧС России по Сахалинской области.
Сотрудники пожарной службы получили сообщение о возгорании в квартире утром 11 июня. Через две минуты спасатели прибыли на место происшествия. Очаг пожара удалось локализовать.
К тушению приступили 10 человек и три единицы техники. Три человека пострадали в пожаре. Ими занимаются врачи скорой помощи.
Около 70 человек были эвакуированы из горящего жилого дома в Санкт‐Петербурге. Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже в разноуровневом шести-семи этажном доме с мансардой.
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