Люди пострадали при пожаре в Южно‐Сахалинске

Три человека пострадали при воспламенении одной из квартир на улице Ленина в Южно‐Сахалинске 11 июня. Об этом сообщил портал «АСТВ.ру» со ссылкой на главное управление МЧС России по Сахалинской области.

Сотрудники пожарной службы получили сообщение о возгорании в квартире утром 11 июня. Через две минуты спасатели прибыли на место происшествия. Очаг пожара удалось локализовать.

К тушению приступили 10 человек и три единицы техники. Три человека пострадали в пожаре. Ими занимаются врачи скорой помощи.

Около 70 человек были эвакуированы из горящего жилого дома в Санкт‐Петербурге. Огонь вспыхнул в квартире на шестом этаже в разноуровневом шести-семи этажном доме с мансардой.