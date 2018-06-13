Вторая волна: в Алтайском крае уровни воды в реках вырастут

В ближайшие дни уровни могут достигнуть критических отметок

Алтайском крае в скором времени, по данным специалистов, которые занимаются гидрологическими наблюдениями, отмечен постепенный подъем уровней воды в реках Катунь, Обь (до Новосибирского водохранилища) и Бия.

Вторая волна паводка на территории края развивается благодаря теплой погоде. По прогнозам специалистов, уровни воды в бассейнах рек будут постепенно расти, не достигая критических отметок. Но, под исключение попадает река Обь ( Барнаул ), так как до критического показателя остается 7 см, а также река Катунь (район с. Сростки) там, до критического показателя остаётся 15 см — 530 сантиметров.

Уже при показателе 510 см в селе возможно подтопление прибрежных территорий, поэтому спасатели рекомендуют местным жителям быть осторожными, а также предпринять меры по сохранению безопасности и имущества. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Это неполный текст новости