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Вторая волна: в Алтайском крае уровни воды в реках вырастут
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Вторая волна: в Алтайском крае уровни воды в реках вырастут 

Главный региональный 1 час назад
В ближайшие дни уровни могут достигнуть критических отметок
В Алтайском крае в скором времени, по данным специалистов, которые занимаются гидрологическими наблюдениями, отмечен постепенный подъем уровней воды в реках Катунь, Обь (до Новосибирского водохранилища) и Бия.
Вторая волна паводка на территории края развивается благодаря теплой погоде. По прогнозам специалистов, уровни воды в бассейнах рек будут постепенно расти, не достигая критических отметок. Но, под исключение попадает река Обь (Барнаул), так как до критического показателя остается 7 см, а также река Катунь (район с. Сростки) там, до критического показателя остаётся 15 см — 530 сантиметров.
Уже при показателе 510 см в селе возможно подтопление прибрежных территорий, поэтому спасатели рекомендуют местным жителям быть осторожными, а также предпринять меры по сохранению безопасности и имущества. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
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