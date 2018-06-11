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В ХМАО потушили два природных пожара на общей площади чуть более 12 га
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В ХМАО потушили два природных пожара на общей площади чуть более 12 га 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 11 июня. /ТАСС/. Два природных пожара общей площадью чуть более 12 га были потушены за минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре (ХМАО — Югре). Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.
"За минувшие сутки произошло два природных пожара: в Сургутском районе на площади 12 га и в Ханты-Мансийском районе — 0,02 га, в их ликвидации было задействовано около 20 человек. Предположительно, в первом случае причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, а во втором — природный фактор", — сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, в настоящее время действующих природных пожаров в регионе нет.
"Всего с начала пожароопасного периода на территории округа зарегистрировано 16 природных пожаров на площади более 101 га. За аналогичный период 2017 года в Югре было зарегистрировано 25 природных пожаров на площади более 66 га", — уточнили в пресс-службе.
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