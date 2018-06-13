В Алтайском крае передают ливни с градом и штормовой ветер

Штормовой ветер, ливни с грозами передают на 14 июня в Алтайском крае . Кроме того, передан штормпрогноз до 15 июня из-за пожароопасности.

Лесные пожары прогнозируют в южных районах края. Там объявлен 4 класс горимости.

По данным Алтайского ЦГМС, ливни с грозами и градом ожидаются на большей части территории края. Днем ветер усилится с 15-20 м/с до 25 м/с. Температура днем составит +18+23, в восточных районах — до +28 градусов.