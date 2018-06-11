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Девять человек пострадали в результате взрыва на газопроводе в Юго-Западном Китае
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Девять человек пострадали в результате взрыва на газопроводе в Юго-Западном Китае 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Гуйян, 11 июня /Синьхуа/ — Девять человек серьезно пострадали в результате взрыва на газопроводе Китайской национальной нефтегазовой корпорации на территории поселка Шацзы уезда Цинлун провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/.
Как сообщила местная администрация, в воскресенье примерно в 23:20 произошла утечка газа на шацзыском участке газопровода, что привело к взрыву и пожару. К 2:30 понедельника пожар был потушен.
В настоящее время выясняются причины аварии, продолжается поисково-спасательная операция. -0-
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