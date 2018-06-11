Власти Пензы отчитались о размещении жителей дома, где случился взрыв 

Как отметили в пресс-службе городской администрации, подъезд, в котором живут 15 человек, сейчас находится в аварийном состоянии. Однако переехать в пункт временного пребывания согласились только четверо.
Взрыв бытового газа случился накануне, 10 июня, в четырехэтажном жилом доме на улице Крупской в Пензе. В больницу попал работник газовой службы, жильцов подъезда эвакуировали. По данным мэрии, взрыв произошел в результате утечки газа в пустой квартире.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что взрыв прогремел в одном из домов Петербурга.