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Авиакатастрофа в Висконсине унесла жизни четырех человек
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Авиакатастрофа в Висконсине унесла жизни четырех человек 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В американском штате Висконсин потерпел крушение одномоторный самолет Cessna 182. На его борту находились четыре человека, в том числе пилот, все они погибли.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, самолет в воскресенье вылетел из Чикаго и направлялся в муниципальный аэропорт в округе Монро. Незадолго до посадки воздушное судно начало терять высоту и в итоге рухнуло в поле. На месте падения возник пожар, который был потушен прибывшими спасателями.
Авиационные власти США приступили к расследованию инцидента.
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