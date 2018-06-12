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Ураган «Бад» возле мексиканского побережья достиг третьей категории
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Ураган «Бад» возле мексиканского побережья достиг третьей категории 

Газета.Ru 1 час назад
Ураган «третьей категории» «Бад» образовался в Тихом океане у побережья Мексики, передает телеканал «360».
Приход «Бада» принесет с собой высокие волны на побережье штатов Мичоакан, Колима и Халиско. Сейчас его центр расположен в 380 километрах от города Мансанильо.
В настоящее время ураган достиг третьей категории, так как скорость ветра внутри урагана сейчас достигает 185 километров в час с порывами до 240 километров в час.
Чтобы урагану была присвоена первая категория скорость его ветра должна превышать 120 километров в час  Если скорость ветра превышает 150 километров в час, то категория урагана повышается до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая опасная категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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