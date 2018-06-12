Ураган «Бад» возле мексиканского побережья достиг третьей категории

Ураган «третьей категории» «Бад» образовался в Тихом океане у побережья Мексики , передает телеканал «360».

Приход «Бада» принесет с собой высокие волны на побережье штатов Мичоакан, Колима и Халиско . Сейчас его центр расположен в 380 километрах от города Мансанильо.

В настоящее время ураган достиг третьей категории, так как скорость ветра внутри урагана сейчас достигает 185 километров в час с порывами до 240 километров в час.

Чтобы урагану была присвоена первая категория скорость его ветра должна превышать 120 километров в час Если скорость ветра превышает 150 километров в час, то категория урагана повышается до второй, при 180 — до третьей, при 210 — до четвертой. Пятая, самая опасная категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.