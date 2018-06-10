Около 70 человек эвакуированы из жилого дома в результате пожара в Петербурге

В одном из жилых домов Санкт‐Петербурга полыхает пожар. В результате происшествия были эвакуированы около 70 человек, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Уточняется, что возгорание произошло в доме на улице Союза Печатников, 29. Информация о пожаре поступила в 19:44 по московскому времени.

Согласно сообщению, возгорание произошло в квартире на шестом этаже в разноуровневом шести-семи этажном доме с мансардой. Также пожар затронул кровлю здания.

«Из здания эвакуировано 70 человек. В 20.37 ранг пожара повышен до № 2. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — говорится в сообщении.

По состоянию на 21:15 отмечается, что пожар был локализован.

К тушению пожара привлечены 85 человек, а также 19 единиц техники МЧС