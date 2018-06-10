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Доходный дом Лейбошица горит в Петербурге
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Доходный дом Лейбошица горит в Петербурге 

Пятый канал 45 минут назад
В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные. Предварительно, пожар возник на крыше дома, в результате чего пришлось эвакуировать местных жителей. Более подробная информация о причинах возгорания, а также о возможных пострадавших, уточняется. Также выясняется, сколько именно жильцов дома пришлось эвакуировать.
Доходный дом Лейбошица был построен в 1914 году по проекту архитектора Сергея Турковского.
Также ранее Пятый канал сообщал и о том, как пожар в Нижнем Тагиле унес жизни пятерых человек. В том числе троих маленьких детей. Трагедия произошла в частном доме местного садоводства. Одна из версий случившегося — неосторожное обращение с огнем.
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