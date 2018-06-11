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В Москве в результате взрыва газа и пожара погиб человек
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В Москве в результате взрыва газа и пожара погиб человек 

BFM.RU 19 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Один человек погиб и двое пострадали при взрыве газа в жилом доме в Южнопортовом районе Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Он уточнил, что также были спасены четыре человека. Ранее сообщалось о двоих спасенных на пожаре, возникшем после взрыва газа. Из дома были эвакуированы свыше 100 человек.
Взрыв бытового газа произошел на пятом этаже шестиэтажного жилого дома на 1-й Дубровской улице. Ударной волной выбило стекла в первом подъезде с первого по пятый этажи.
Несущие конструкции повреждены не были, однако рассматривается вопрос об обследовании дома комплексом «Струна».
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