В Москве в результате взрыва газа и пожара погиб человек

Один человек погиб и двое пострадали при взрыве газа в жилом доме в Южнопортовом районе Москвы , сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Он уточнил, что также были спасены четыре человека. Ранее сообщалось о двоих спасенных на пожаре, возникшем после взрыва газа. Из дома были эвакуированы свыше 100 человек.

Взрыв бытового газа произошел на пятом этаже шестиэтажного жилого дома на 1-й Дубровской улице. Ударной волной выбило стекла в первом подъезде с первого по пятый этажи.

Несущие конструкции повреждены не были, однако рассматривается вопрос об обследовании дома комплексом «Струна».