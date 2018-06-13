На юго-востоке столицы потушили пожар на площади 450 кв. м

МОСКВА , 13 июня. / ТАСС /. Пожар на складе мусора площадью 450 кв. м, расположенный на юго-востоке Москвы, потушен. Об этом говорится в среду в сообщении МЧС

Отмечается, что возгорание произошло по адресу: Сормовский проезд дом 16 строение 1.

"Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению пожара в неэксплуатируемом одноэтажном кирпичном складском здании, где на общей площади 450 квадратных метров происходило возгорание мусора. Принятыми мерами в 02 часа 44 минуты пожар ликвидирован. "

В МЧС добавили, что пострадавших при пожаре не обнаружено.