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На юго-востоке столицы потушили пожар на площади 450 кв. м
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На юго-востоке столицы потушили пожар на площади 450 кв. м 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пожар на складе мусора площадью 450 кв. м, расположенный на юго-востоке Москвы, потушен. Об этом говорится в среду в сообщении МЧС.
Отмечается, что возгорание произошло по адресу: Сормовский проезд дом 16 строение 1.
"Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к тушению пожара в неэксплуатируемом одноэтажном кирпичном складском здании, где на общей площади 450 квадратных метров происходило возгорание мусора. Принятыми мерами в 02 часа 44 минуты пожар ликвидирован. "
В МЧС добавили, что пострадавших при пожаре не обнаружено.
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