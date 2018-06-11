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Экстренное предупреждение из-за приближающейся грозы объявлено на Ставрополье
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Экстренное предупреждение из-за приближающейся грозы объявлено на Ставрополье 

ТАСС 2 часа назад
СТАВРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Региональное управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение по Ставропольскому краю из-за приближающейся грозы. Предупреждение действует до конца суток понедельника
"В ближайшие один — три часа и далее до конца суток 11 июня местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20 м/с", — уточняется в сообщении на сайте краевого управления МЧС.
Вместе с тем, по данным краевого Гидрометцентра, 11 — 13 июня в северной части края из-за устойчивой жаркой погоды ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), в большинстве районов — высокая пожароопасность (4 класс).
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