Экстренное предупреждение из-за приближающейся грозы объявлено на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ , 11 июня. / ТАСС /. Региональное управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение по Ставропольскому краю из-за приближающейся грозы. Предупреждение действует до конца суток понедельника

"В ближайшие один — три часа и далее до конца суток 11 июня местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20 м/с", — уточняется в сообщении на сайте краевого управления МЧС.

Вместе с тем, по данным краевого Гидрометцентра, 11 — 13 июня в северной части края из-за устойчивой жаркой погоды ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), в большинстве районов — высокая пожароопасность (4 класс).