Новосибирск оказался под водой после ливня 

Мощный ливень обрушился на Новосибирск. Улицы оказались под водой. Местами легковушки уходили в воду по окна, а некоторые особенно глубокие лужи не могли преодолеть даже автобусы и грузовики. Дождь был такой силы, что затопило не только низины — вода стояла даже на мосту. Тяжело пришлось и пешеходам. Им приходилось пробираться по колено в воде, а иногда — даже по пояс. Местами затопило подземные парковки. Дорожные службы уже откачали воду, сейчас ситуация нормализовалась. Местные жители жалуются, что такая ситуация случается не впервые.