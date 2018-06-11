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Новосибирск оказался под водой после ливня
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Новосибирск оказался под водой после ливня 

Авторадио 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
Мощный ливень обрушился на Новосибирск. Улицы оказались под водой. Местами легковушки уходили в воду по окна, а некоторые особенно глубокие лужи не могли преодолеть даже автобусы и грузовики. Дождь был такой силы, что затопило не только низины — вода стояла даже на мосту. Тяжело пришлось и пешеходам. Им приходилось пробираться по колено в воде, а иногда — даже по пояс. Местами затопило подземные парковки. Дорожные службы уже откачали воду, сейчас ситуация нормализовалась. Местные жители жалуются, что такая ситуация случается не впервые.
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