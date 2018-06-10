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Шторм надвигается на КЧР, КБР и Северную Осетию
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Шторм надвигается на КЧР, КБР и Северную Осетию 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Штормовое предупреждение объявили на 10-12 июня в Северной Осетии, КЧР и КБР, сообщили STAV.AIF.RU в региональных пресс-службах МЧС.
На республики СКФО обрушится ливень, возможны грозы и град. Также синоптики предупреждают о шквалистых порывах ветра до 20 м/с. Уровень воды в реках поднимется, в горах сойдут сели.
Жителям Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии необходимо предпринять меры предосторожности, чтобы защитить себя и своё имущество от непогоды. В случае неблагоприятного развития событий стоит вызвать спасателей.
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