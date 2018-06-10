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Ливень затопил грузинскую Кахетию
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Ливень затопил грузинскую Кахетию 

360tv.ru 1 час назад
Сильные дожди вызвали наводнения в грузинской Кахетии, подтопив первые этажи домов. Об этом сообщил «Интерфакс».
Непогода обрушилась в ночь на воскресенье, 10 июня. Больше всего пострадали жители Гурджаанского района. Река Джандрисхеви вышла за свои пределы и подтопила дороги.
Экстренные службы работают на местах и откачивают воду из затопленных домов и дорог. Местные власти заверили, что как только спасатели завершат работы по ликвидации последствий стихии, будет подсчитан нанесенный населению ущерб, а пострадавшим окажут помощь.
Природа Кахетии достаточно разнообразна. Ее по праву называют жемчужиной Грузии. Это регион, где сохранились старинные обычаи и самые вкусные вина.
В первых числах июня проливной дождь затопил грузинский Рустави, расположенный в 30 километрах от Тбилиси. Обильные осадки также вызвали камнепад. Водосточные каналы оказались частично перекрыты.
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