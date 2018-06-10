Ливень затопил грузинскую Кахетию

Сильные дожди вызвали наводнения в грузинской Кахетии, подтопив первые этажи домов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Непогода обрушилась в ночь на воскресенье, 10 июня. Больше всего пострадали жители Гурджаанского района. Река Джандрисхеви вышла за свои пределы и подтопила дороги.

Экстренные службы работают на местах и откачивают воду из затопленных домов и дорог. Местные власти заверили, что как только спасатели завершат работы по ликвидации последствий стихии, будет подсчитан нанесенный населению ущерб, а пострадавшим окажут помощь.

Природа Кахетии достаточно разнообразна. Ее по праву называют жемчужиной Грузии . Это регион, где сохранились старинные обычаи и самые вкусные вина.