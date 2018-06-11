Япония заявила протест в связи с прокладкой Россией оптоволокна на Курилы

Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония заявила России протест из-за прокладки оптической линии связи на Курилы. Об этом он сказал на пресс-конференции в Токио, передает РИА «Новости»

Генсек японского кабмина заявил, что такая деятельность не согласуется с позицией Японии и «вызывает глубокое сожаление». Он также назвал принадлежность Курил России «захватом» островов.

"По дипломатическим каналам мы донесли позицию нашей страны до России и Китая и заявили протест. Важно решение проблемы северных территорий как таковой. Правительство Японии продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора", — заявил Ёсихидэ Суга.

По его словам, протест был передан через посольство Японии в России в МИД России 7 июня.

Ранее СМИ сообщали о протесте японской стороны из-за прокладки оптоволоконного кабеля. При этом отмечалось, что непосредственным исполнителем работ станет китайская компания.