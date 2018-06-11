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Япония заявила протест в связи с прокладкой Россией оптоволокна на Курилы
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Япония заявила протест в связи с прокладкой Россией оптоволокна на Курилы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга сообщил, что Япония заявила России протест из-за прокладки оптической линии связи на Курилы. Об этом он сказал на пресс-конференции в Токио, передает РИА «Новости».
Генсек японского кабмина заявил, что такая деятельность не согласуется с позицией Японии и «вызывает глубокое сожаление». Он также назвал принадлежность Курил России «захватом» островов.
"По дипломатическим каналам мы донесли позицию нашей страны до России и Китая и заявили протест. Важно решение проблемы северных территорий как таковой. Правительство Японии продолжит упорно вести переговоры с Россией о решении проблемы принадлежности четырех северных островов и заключении мирного договора", — заявил Ёсихидэ Суга.
По его словам, протест был передан через посольство Японии в России в МИД России 7 июня.
Ранее СМИ сообщали о протесте японской стороны из-за прокладки оптоволоконного кабеля. При этом отмечалось, что непосредственным исполнителем работ станет китайская компания.
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