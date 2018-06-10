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МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности в Дагестане и Ставропольском крае
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МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности в Дагестане и Ставропольском крае 

ТАСС 42 минуты назад
НАЛЬЧИК, 10 июня. /ТАСС/. Экстренное предупреждение на ближайшие трое суток о пожароопасности пятого класса в некоторых районах Республики Дагестан и Ставропольского края распространил Южный региональный центр МЧС России в воскресенье.
"В период с 11 по 13 июня в северной половине Ставропольского края, в отдельных низменных районах Республики Дагестан сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс)", — говорится в сообщении.
Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, пожарами в районе озер, пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне.
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