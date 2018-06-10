Франкфуртский аэропорт возобновил авиаперелеты

Из аэропорта Франкфурта вылетели первые самолеты, рейсы которых отменили накануне вечером из‐за непогоды. Об этом сообщил «Интерфакс».

В настоящий момент около 400 человек стоят в очередях к стойкам ребукинга, с каждой минутой толпа только увеличивается.

Москву, Милан, Несколько десятков рейсов были отменены вечером в субботу, 9 июня, из-за ухудшения погодных условий — сильных дождя и грозы. В частности, пассажиры не смогли вылететь в Санкт-Петербург , Осло, Прагу , Белград, Люксембург Нюрнберг и во многие другие направления.

Недовольным авиапассажирам предложили размещение в гостинице, вскоре за ваучерами выстроилась очередь из тысячи человек.

В настоящее время несколько рейсов задерживаются, хотя во Франкфурте установилась ясная погода. Например, люди до сих пор не могут вылететь в Новый Орлеан Нью-Йорк , хорватский Сплит , в Порто и на Ибицу.