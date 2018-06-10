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Франкфуртский аэропорт возобновил авиаперелеты
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Франкфуртский аэропорт возобновил авиаперелеты 

360tv.ru 1 час назад
Из аэропорта Франкфурта вылетели первые самолеты, рейсы которых отменили накануне вечером из‐за непогоды. Об этом сообщил «Интерфакс».
В настоящий момент около 400 человек стоят в очередях к стойкам ребукинга, с каждой минутой толпа только увеличивается.
Несколько десятков рейсов были отменены вечером в субботу, 9 июня, из-за ухудшения погодных условий — сильных дождя и грозы. В частности, пассажиры не смогли вылететь в Санкт-Петербург, Осло, Прагу, Белград, Люксембург, Москву, Милан, Нюрнберг и во многие другие направления.
Недовольным авиапассажирам предложили размещение в гостинице, вскоре за ваучерами выстроилась очередь из тысячи человек.
В настоящее время несколько рейсов задерживаются, хотя во Франкфурте установилась ясная погода. Например, люди до сих пор не могут вылететь в Новый Орлеан, Нью-Йорк, хорватский Сплит, в Порто и на Ибицу.
В воскресенье пассажирский самолет Airbus A320 экстренно приземлился в Японии из‐за проблем с двигателем. Инцидент произошел в городском аэропорту Сендай на северо‐востоке острова Хонсю.
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