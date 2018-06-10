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В Башкирии сгорел заводской склад с пенопластом
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В Башкирии сгорел заводской склад с пенопластом 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии. По информации пресс-службы МЧС, сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 11.00 по местному времени. Горел склад с пенопластом завода по его производству в Стерлитамаке. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров одноэтажного кирпичного здания. Готовая продукция завода уничтожена огнём. Полтора часа потребовалось спасателям, чтобы локализовать горение. На месте работало 9 единиц техники и 26 сотрудников МЧС. Причину пожара устанавливает дознаватель.
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