В Башкирии сгорел заводской склад с пенопластом 

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии. По информации пресс-службы МЧС, сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 11.00 по местному времени. Горел склад с пенопластом завода по его производству в Стерлитамаке. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров одноэтажного кирпичного здания. Готовая продукция завода уничтожена огнём. Полтора часа потребовалось спасателям, чтобы локализовать горение. На месте работало 9 единиц техники и 26 сотрудников МЧС. Причину пожара устанавливает дознаватель.